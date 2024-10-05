Yeni banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan resmi açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yeni banknot çıkarılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon etkisini gösteriyor. Enflasyon rakamlarıyla Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor. Vatandaşlar, günlük harcamaları artık daha çok paraya ihtiyaç duyuyor. Merkez Bankası'nın bu noktada yeni banknotlar çıkaracağı iddia ediliyor. Yapılan çalışmalar sonucu Merkez Bankası'nın 500 ve 1000 TL'lik yeni banklotlar çıkaracağı konuşulmuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu iddialara açıklık getirdi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Karahan, yeni banknotlara ilişkin gelen soru üzerine tedavüldeki kupür kompozisyonunu değerlendirdiklerini belirterek, "Biz bunu nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık ve şu anda kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.