Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu durumun finansal istikrara etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak incelendiği belirtildi. Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürüldüğü kaydedildi.

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