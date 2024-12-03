Finansal İstikrar Komitesi'nden toplantı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümü ve atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, sermaye piyasalarımızdaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar istişare edilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."