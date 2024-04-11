Finansal teknoloji uzmanları İstanbul Fintech Week’te bir araya geliyor

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği'nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bayram sonrası 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul Fişekhane'de düzenlenecek olan Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor" temalı IFW'24'te katılan Prof. Ortaylı, "Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi" başlıklı sohbet programıyla etkinlik katılımcıları ile buluşacak.

Web3, dijital paralar, yapay zekâ, işletmelerde finansal teknolojilerin kullanımı, dijital bankacılık, tokenlaştırma… İstanbul Fişekhane, 16-17 Nisan’da finans teknolojilerinde mevcut tüm çözümlerin ve gelecek projeksiyonlarının ele alınacağı uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Fintech Week’e beşinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yoğun seçim gündemi ve bayram tatilinin ardından gerçekleştirilecek bu kapsamlı etkinlik, finansal teknolojiler alanında dünyanın ve Türkiye’nin en tanınmış uzmanlarını bir araya getirmenin yanı sıra finansın farklı bakış açılarından okunacağı oturumları da katılımcılarla buluşturacak.

Türkiye’nin dünya çapındaki saygın tarihçi yazarlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı, toplumsal yaşamda finansın tarihini ve bu konuyla etkileşen unsurları ele alacağı özel bir sohbet programının konuğu oluyor. Prof. Ortaylı’nın bizzat kendisinin belirlediği ‘Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi’ başlığıyla yapılacak bu özel oturum, paranın Lidyalılar tarafından icat edilmesiyle başlayan modern ekonomik düzenin oluşumundan bugüne kadar gelen süreçte kaydedilen gelişmelere ışık tutacak. Prof. Ortaylı’nın oturumu birinci günün sonunda düzenlenecek Dijital Finansın Öncüleri Ödül Töreni sonrası ‘Fireside Chat’ bölümünde gerçekleştirilecek.

LİDYALILARDAN KRİPTO PARAYA

Dünyadan ve Türkiye’den alanında önde gelen 85 konuşmacıyı İstanbul’daki finans ve dijitalleşme sektör temsilcileriyle bir araya getirecek olan İstanbul Fintech Week, iki günlük programı süresinde 35’in üzerinde sponsor ve partneriyle 6 ayrı zirvede toplam 65 oturuma ev sahipliği yapacak. IFW’24, bu programıyla, ilk madeni paranın icadından kripto paraya ve ötesine kadar olan uzun bir zaman diliminin tamamını uzmanlarca ele almış olacak.

KÜRESEL VE ULUSAL UZMANLAR BİR ARADA

İstanbul Fintech Week’in merakla beklenen diğer konuşmacıları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, ‘Decoding AI in Financial Services’ kitabının yazarı Clara Drodie, UCL Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan, Fintech Business Weekly’nin yayıncısı ve fintek sektöründe sosyal medyanın öncülerinden Jason Mikula, IBM Bankacılık Küresel Araştırma Direktörü Paolo Sironi, Mastercard EEMEA Genel Müdür Yardımcısı Amnah Ajmal, Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Pınar Özcan gibi sektörün öncü isimleri yer alıyor. Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in de D&R sponsorluğunda konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, kendisinin yöneteceği ‘Finansal Kapsayıcılığın Ekonomiye Etkileri’ başlıklı üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek.

KAÇIRILMAMASI GEREKEN OTURUMLAR

‘Web3 Zirvesi’ ile başlayacak olan İstanbul Finance Week’in birinci gününde; Bitcoin yarılanması, Web3 dünyasındaki son gelişmeler, merkez bankası dijital para birimleri, kripto varlıkların regülasyonları, tokenlaştırma, müşterini tanı uygulamalarındaki yenilikler ve Metaverse konuları ele alınacak. Etkinlik kapsamında bir de ödül programı düzenleniyor. ‘Dijital Finansın Öncüleri Ödül Programı’nda Türkiye’nin fintek ekosistemini yeni fikirler ve projelerle büyütmeyi amaçlayan uzmanlar ödüllendirilecek. ‘Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’, ‘TradeTech Zirvesi’ ve farklı ülkelerden gelen temsilcilerin sunumları ile zenginleşen bir içerik, katılımcıları konuyla ilgili son trendlerle buluşturacak.

Dijital Finans Zirvesi ile açılacak olan ikinci günde ise önde gelen konuşmacılar yedi farklı panelde ‘servis olarak finans modeli, ‘ödemeler ve para transferindeki yenilikler’, ‘geleneksel bankacılıkla yalnızca dijital bankacılığın kesişme noktaları’ gibi konu başlıklarını tartışacaklar. Ayrıca, ‘Fintekte Kadın’ ve ‘İş Dünyasında Fintek’ Zirveleri ile startup, ülke ve teknoloji sunumları da ikinci gün programı arasında yer alıyor. Etkinlikte ayrıca Litvanya, Letonya, Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 5 ülke fintech ekosistem sunumu yapacak.