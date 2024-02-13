Fincanları tükürerek temizledi. AVM’deki kahvecide iğrenç görüntüler

Sosyal medyada yayılan bir video infial yarattı. Edirne'de bir AVM'de kaydedilen görüntüler şoke etti.

Kahve satışı yapan bir dükkanda işletmeci fincanları tükürerek temizledi. Görüntüler resmen mide bulandırdı.

Sosyal medyadaki iddialara göre, için çalışma ruhsatı olmayan işyeri mühürlendi. Video çokca tepki topladı, art arda da paylaşıldı.

Edirne Belediyesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve genel ihbarlar üzerine, şehir merkezimizde yer alan bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkânın, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilmiştir, faaliyeti durdurulmuştur.