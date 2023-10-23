Fındığa seçim zammı. Dev zam ocak ayında. Bir avuç yemek bile lüks olacak

Geçtiğimiz bir ay içerisinde fiyatı düşüşe geçen fındık fiyatları yükselişe geçmeye başladı. Vatandaşlar, söz konusu artışı görünce “zam furyasına fındık da katıldı” demekten kendini alamadı.

3 TL ZAM GELDİ. ASIL ZAM YILBAŞINDA GELECEK

Perşembe günü serbest piyasada 90 TL'den işlem gören fındık fiyatları, 3 TL artışla 93 TL'ye kadar çıktı.

Giresun ve Samsun’da düşen fındık fiyatı yükselişe geçti. Bunun nedeni olarak üreticinin bilinçli hareket ederek fındığını pazara indirmemesi olduğu ifade edildi.

Sektör temsilcileri tarafından Fındık fiyatının 2024 Ocak ayından itibaren 4-5 dolar seviyesine çıkabileceği belirtildi

TMO'NUN KAPISINDA KUŞ UÇMUYOR

Bu sezon fındık hasadının başlamasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabuklu fındık alım fiyatı levant kalite 82.50 TL, yağlı fındık (Giresun) için 84 TL olarak açıklandı.

Ancak serbest piyasada fındık fiyatının hızla yükselmesiyle birlikte açıklanan fiyatın üzerine çıkılmış olundu. Bu sebeple TMO’nun kapısında deyim yerinde ise kuş uçmazken bu durum Türkiye’de ilk kez yaşandı.

Ordu’da Pazar günü itibarıyla 50 randıman fındık fiyatı 93 TL’den işlem görüyor.

Diğer illerde fındık fiyatları şu şekilde;

Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 81-101 TL

Giresun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 97 TL

Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 91-98 TL

Samsun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 89-92 TL

2024’TE 5 DOLARI GÖRECEK

Üreticinin kararlılığı sayesinde artışa geçen fındık fiyatlarının, 2024 Ocak ayında 4-5 Dolar seviyesine çıkarak rekor kıracağı sektör temsilcileri tarafından açıkladı.