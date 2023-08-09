Fındık alım fiyatına isyan eden vatandaş: Gelsin Cumhurbaşkanı toplasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatını açıklamasından sonra Trabzon’dan tepki geldi. Bir vatandaş sokak röportajında yeni fındık fiyatları için, “Gelsin Cumhurbaşkanımız toplasın” sözlerini kullandı.

Fındık alım fiyatına isyan eden vatandaş: Gelsin Cumhurbaşkanı toplasın

Merakla beklenen fındık alım fiyatı; akaryakıta, vergilere ve gıda fiyatlarına yapılan artışları yakalamayınca fındık üreticisinin belini büktü.

Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada fındık alım fiyatlarını, “Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi” sözleriyle duyurdu.

Fakat bu fiyatlar fındık üreticilerinin yüzünü güldürmedi. Trabzon’da yapılan bir sokak röportajında, vatandaşa fındık fiyatları ile ilgili düşüncesi sorulunca vatandaş, “Çok yanlış bir karar. Fındık fiyatının en az 100 TL olması gerekiyordu. Üretici mağdur edilmiştir. Her zaman olduğu gibi Karadeniz halkı, bir defa daha hüsrana uğramıştır.

Ben kendi şahsım, fındığı dalda bırakıyorum. Yani onu toplatsak, zarar ediyoruz diye inanın toplamıyoruz. Gelsin Cumhurbaşkanımız fındığı da kendi toplasın. Başka da bir şey demiyorum” sözlerini kullandı.

“FINDIĞIN KAYMAĞINI BAŞKALARI YİYOR”

Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarına muhalefet kanadından da tepki geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, dün yaptığı açıklamada, fiyatın ancak maliyeti karşılayacağını belirtti. Torun, “Bu üretici 1 yıl boyunca ne yiyecek, ne içecek? Burada yapmak istediğiniz üreticinin alın terini çalmak ve yabancı firmalara peşkeş çekmek mi?” dedi.

Belirlenen alım fiyatının, fındık üreticisini yok saymak anlamına geleceğini belirtti ve “Fındıktan o firmanın elde ettiği gelir yıllık 14 milyar dolar. Bizim ihracat gelirimiz 2 milyar dolar civarında. Görülüyor ki fındığın kaymağını başkaları yiyor” diye konuştu. Torun, fındığın kilo fiyatının 100 lira olması gerektiğini vurguladı.

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