Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi Kemal Demirbaş “Şakir” adını verdiği kargayla kurduğu dostlukla dikkat çekiyor.

Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi'ndeki bahçesinde yaklaşık 2 ay önce fındık hasadı yaptığı sırada Kemal Demirbaş'ın yanına karga yaklaştı. Kargaya fındık veren ve onunla bir süre ilgilenen Demirbaş, kuşun bir daha kendisinden ayrılmadığı belirtti. Kargaya "Şakir" ismini veren Kemal Demirbaş, "Yaklaşık 2 ay önce bahçede fındık toplarken, Şakir yanıma yaklaştı. Ona fındık verdim. Bahçede bizimle zaman geçirdikten sonra bizi eve kadar takip etti. Sonra da bir daha yanımızdan ayrılmadı. Benim 2 oğlum var, Şakir de 3'üncü oğlum oldu.

Ona çocuğum gibi bakıyorum. En çok peynir ve hamsi yemeyi seviyor. Karnını doyurduktan sonra mahallede uçuyor, eve geri geliyor. Mahalleli de onu çok seviyor. Normalde kargalar yabani bir hayvandır ve insanlara çok yaklaşmazlar. Ama Şakir diğerlerinden farklı bir kuş. Mahallede herkes ona yiyecek veriyor. Mahallenin maskotu oldu.

Herkes onu seviyor ama Şakir en çok beni seviyor. Ne zaman çağırsam hemen yanıma geliyor. Çok akıllı bir hayvan. Şimdilik aramız çok iyi. Eşim ve çocuklarım da Şakir'e çok alıştılar. İnşallah bir gün kendine bir eş bulup, bizi bırakıp gitmez. Onu çok seviyoruz. Giderse üzülürüz" diye konuştu.

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Fındık bahçesinden gelen dostluk! Hamsiyi çok seviyor

Son Haberler
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak