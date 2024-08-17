Fındık hasadı için gelen gurbetçi ırmakta boğuldu

Kaynak: İHA
Fındık hasadı için gelen gurbetçi ırmakta boğuldu

Almanya'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen gurbette ırmakta boğularak hayatını kaybetti.

Fındık hasadı için gelen gurbetçi ırmakta boğuldu

Fındık hasadı için Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen şahıs, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Altınordu ilçesine bağlı Alınca Mahallesi'ndeki Turnasuyu Irmağı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Almanya'da ikamet eden ve geçen haftalarda memleketi Ordu'ya fındık hasadı için gelen Orhan Yüksel (58), serinlemek için ailesi ile birlikte Turnasuyu Irmağı kenarına gitti.

Yüksel, bir süre sonra serinlemek için ırmağa girdi. Yüksel'in suda hareketsiz kaldığını gören yakınları kurtarmak istedi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından ırmaktan çıkartılan Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüksel’in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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