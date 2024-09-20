Fındık işçilerini taşıyan minibüs 10 metreden uçtu: 14 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Diyarbakır'a gitmekte olan ve içinde fındık işçilerinin bulunduğu Tahsin Arslan yönetimindeki 21 TJ 349 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kazada 14 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen minibüste sıkışan yaralı yolcular, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.