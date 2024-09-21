Fındık mı yoksa ceviz mi? Şifa deposu besinler....

Fındık ve ceviz vitamin değerleri yüksek iki besin olarak karşımıza çıkıyor. İki besinde de protein, C vitamini ve zeka için çok kıymetli olan B12 vitamini bulunuyor. Peki hangisi daha faydalı besin?

Zeka güçlendirici olarak karşımıza çıkacak 2 besin var; Bunlardan ilki fındık, diğeri ise ceviz. İkisi de B12 vitamini barındıran kuruyemişler.

Ceviz içerisinde bulunan maddeler, beyin fonksiyonlarını ve zekayı geliştirmek için çok faydalı olduğu belirtiliyor. Yaşlanmayla gelen zihinsel gerilemeyi ise yok ediyor. Ceviz B2 açısından ise daha zengin bir besindir.

Fındık ise Omega-3 deposu olarak karşımıza çıkıyor. Fındıktaki C vitamini cevizden daha yüksekolduğu ise kanıtlandı. Fındık cevize göre daha tatlıyken, karbonhidrat ve tekli doymamış yağ açısından da zengindir. Fındıktaki C vitamini cevizden 3 kat yüksektir.

Ceviz ve fındık kalp hastalıkları için şifa olarak adlandırılıyor. İkisi de diyetlerde bolca tüketiliyor. Bazı araştırmalar fındığın ve cevizin kanser hücrelerini önlediğini öne sürdü.