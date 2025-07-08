Fındıkta tarihi zafer: Ferrero’nun faaliyetlerine mahkeme freni

Kaynak: Haber Merkezi
Fındıkta tarihi zafer: Ferrero’nun faaliyetlerine mahkeme freni

Türk fındık üreticisinin yıllardır süren adalet mücadelesi, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin verdiği tarihi kararla sonuçlandı. Mahkeme, İtalyan gıda devi Ferrero’nun Türkiye’de fındık alımı, kabuklu fındık ihracatı ve işleme faaliyetlerini durdurdu. Şirket yalnızca ithalatla sınırlı kalacak.

Hakan YILDIZ / Ordu - YENİÇAĞ

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, kararı “üreticinin, emeğin ve yerli piyasanın zaferi” olarak nitelendirdi. Feyzi, “Fındıkta söz üreticinin olmalı” diyerek yıllardır süren tekelleşme karşıtı mücadelenin meyvesini aldıklarını vurguladı.

Başkan Feyzi; “Türk fındığı artık uluslararası tekellerin insafına terk edilmeyecek. Toprağımızın bereketine, üreticimizin alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

MAHKEME: TAAHHÜTLER GÜVEN VERMİYOR

Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na sunduğu “devletin açıkladığı fiyatın altında alım yapılmayacağı” yönündeki taahhütler, mahkeme tarafından yetersiz bulundu. Kararda, şirketin piyasa üzerindeki baskın konumunun küçük ve orta ölçekli üreticileri ekonomik olarak zor durumda bıraktığına dikkat çekildi.

KARADENİZ’DE SEVİNÇ HÂKİM

Kararın ardından özellikle Ordu ve çevresindeki üreticiler rahat bir nefes aldı. Uzmanlar, bu gelişmenin yerli firmaların önünü açacağını ve fındık fiyatlarında üretici lehine bir denge oluşturacağını belirtiyor.

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