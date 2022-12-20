Güzellik kraliçesi restorandan kovuldu

2018 yılında Finlandiya Güzellik Kraliçesi seçilen Erika Helin, giydiği bir kıyafetin “uygunsuz” olduğu gerekçesiyle başkent Helsinki’de gittiği restorandan ayrılmasının istendiğini açıkladı.

İddia edilen olay sebebiyle şok olduğunu açıklayan Helin, durumu takipçilerine anlatmak için Instagram Hikayeler’den paylaşım yaptı.

Bir güvenlik görevlisinin kendisine yaklaştığını söyleyen Helin, görevlinin kendisine gitmesi gerektiği söylediğini ve beklemediği bir şekilde dışarıya sürüklediğini anlattı.

Instagram’da 116 bin takipçisi bulunan Helin, kıyafetiyle ilgili bu kadar yaygara koparıldığına inanamadığını söyledi. Söz konusu mekan ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.