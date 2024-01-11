Finlandiya-Rusya sınırı kapalı kalmaya devam edecek

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye açıklamalarda bulunan Orpo, sınırın kapalı kalması için "yeterli" bilgiye sahip olunduğunun altını çizerek, "Elimdeki bilgilere göre Rusya'da değişen bir şey yok. Tehdit riskinin de değişmediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Rusya’ya olan sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğrulayan Orpo, Finlandiya’nın güvenliğini sağlamak için daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyona devam edeceğine dair "açık işaretler ve tehdit" olduğu sürece sınırın açılmayacağına işaret eden Orpo, sınırla ilgili verilecek hükümet kararı hakkında değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı.

Hükümetin gelecek günlerde doğu sınırı hakkında yeni bir karar vermesi bekleniyor.

NE OLDU?

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak tanımladığı sığınmacılar sebebiyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin sonucu olarak Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurdu.

Orpo, Finlandiya’nın Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık 2023'ten itibaren yeniden açacağını bildirdi.

Sınır noktaları 15 Aralık'ta kısa süreliğine açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, aynı gün yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıkladı.