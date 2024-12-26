Finlandiya ve Estonya arasında kablo gerginliği

Finlandiya ve Estonya arasındaki denizaltı enerji kablosunda, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 12:26'da bir kesinti yaşandı. Kesintinin nedeni henüz belirlenememişken, Finlandiya polisi, "Eagle S" adlı bir petrol tankerini şüpheli olarak belirledi ve gemiyi gözaltına aldı. Helsinki polisi tarafından yapılan açıklamada, geminin kontrolünün ele geçirildiği belirtildi.

Fingrid, Finlandiya'nın enerji şebekesi operatörü, EstLink 2 kablosundaki kesintiye dair bir açıklama yaptı: "EstLink 2 kablosundaki elektrik bağlantısı, 25 Aralık 2024 tarihinde saat 12:26'da kesildi. Kesintinin nedeni şu an için bilinmemektedir ve bir inceleme başlatılmıştır." Fingrid yetkilisi Arto Pahkin, Yle televizyonuna yaptığı açıklamada, "sabotaj" ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

Estonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tüketicilere etkisinin olmadığı vurgulandı. Ancak, birden fazla iletişim kablosunda da sorunlar yaşandığı bildirildi.

Gelişmeler üzerine, Financial Times gazetesi, Eagle S tankerinin, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı iddia edilen "gölge filosu" ile bağlantılı olabileceğini yazdı. Finlandiya Gümrük yetkililerinden biri, "Şu anda bu geminin gölge filosuna ait olduğu varsayılıyor," dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X platformundan yaptığı açıklamada, polisten konuyla ilgili bilgi aldığını ve Rus gölge filosunun oluşturduğu risklerin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Sain katsauksen Suomenlahden kaapelirikkoon poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta. Viranomaisemme ovat selvittäneet tapahtumia yhteistyössä tehokkaasti.



Seurasimme tilannetta… pic.twitter.com/jdubVRQ85Q — Alexander Stubb (@alexstubb) December 26, 2024

Kesintinin, geminin demiri tarafından meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Fingrid, onarımın birkaç ay sürebileceğini ancak Finlandiya'daki elektrik tedarik durumunun şu an için stabil olduğunu, rüzgarın azalması gibi durumlarda ise durumun kötüleşebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz ay İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosunun kesilmesi olayında da benzer şüpheler, o sırada bölgede olan Çin bayraklı bir gemi üzerinde yoğunlaşmıştı.