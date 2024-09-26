Finlandiya'da araştırma: Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski

Kaynak: AA
Finlandiya'da araştırma: Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski

Finlandiya'dan araştırmacılar, 40 yaşından önce erken menopoz teşhisi konulan kadınlarda otoimmün hastalık riskinin arttığını tespit etti. Erken menopoz teşhisi konulan kadınlarda otoimmün hastalık görülme oranı yüzde 5,6'dan yüzde 12,7'ye çıktı.

Araştırmacılar, en az 12 yıl boyunca takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi. 40 yaşın altındaki yaklaşık 4 bin kadına prematür ovaryen yetmezliği teşhisi konuldu.

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Bu kadınlarda tip 1 diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması, lupus ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkların riskinin arttığı belirlendi.

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Erken menopoz teşhisi konulan kadınlarda otoimmün hastalık görülme oranı, teşhis öncesi yüzde 5,6 iken teşhis sonrası yüzde 12,7'ye çıktı.

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Bu kadınların otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığı, standart gruba göre 2,6 kat daha fazla. Araştırmanın sonuçları, Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.

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