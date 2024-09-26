Finlandiya'da araştırma: Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski

Araştırmacılar, en az 12 yıl boyunca takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi. 40 yaşın altındaki yaklaşık 4 bin kadına prematür ovaryen yetmezliği teşhisi konuldu.

Bu kadınlarda tip 1 diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması, lupus ve inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkların riskinin arttığı belirlendi.

Menopozu ne önler?

Erken menopoz teşhisi konulan kadınlarda otoimmün hastalık görülme oranı, teşhis öncesi yüzde 5,6 iken teşhis sonrası yüzde 12,7'ye çıktı.

Bu kadınların otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığı, standart gruba göre 2,6 kat daha fazla. Araştırmanın sonuçları, Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.

Karayılan otu menopoza iyi gelir mi