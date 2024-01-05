Menopozu ne önler?

Muhabir: Gülsüm Sundu
Menopozu ne önler?
Egzersiz Menopoz riskini azaltır mıİç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz düzenli egzersizlerin menopoza iyi geldiğini açıkladı önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...

Spor kesinlikle sağlıklı. Ancak ağır yapmamak koşuluyla.. Peki, kaınların korkulu rüyası menopoz için egzersiz yararlı mı? İşte ayrıntılar...

Dr. Yusuf Gündüz düzenli egzersizlerin menopoza iyi geldiğini söyledi ve nedenlerini açıkladı:

Yaşlanma sürecini geciktiriyor.
Mide bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor.
İnsülin direncini geliştiriyor.
Şeker hastalığını önlüyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kanser hücrelerini öldürüyor.
Depresyonu önlüyor.
Kilo kontrolünü sağlıyor.
Obezite riskini azaltıyor.
Kemik erimesini önlüyor.
Kasları geliştiriyor sağlıklı tutuyor.
Unutkanlığı gideriyor...

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