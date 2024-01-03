Karayılan otu menopoza iyi gelir mi

Kohoş otu Mavi yılan otu ya da beyaz yılan otu adıyla da tanınan Karayılan otu yüzlerce yıldır bilinen şifalı bir ot. Ancak bazı türleri zehirli olduğundan uzmanlara danışılması gerekiyor. Aksi takdirde yan etkileriyle hastanelik edebiliyor.

Özellikle de menopoz dönemlerinde sıkça anılan Karayılan otu ne işe yarar sorusunun yanıtı alttaki satırlarda...

Yaygın olarak menopoz, adet öncesi sendromları, ağrılı adet kanamalarında ya da söz konusu zayıf ve kırılgan kemikler olunca Karayılan otu devreye giriyor. Aslında bir orman bitkisi. Onu belki de çoğumuz gördü ama tanımadığı için es geçiyordu. Oysa uzmanlara danışıp kullanıldığında tam bir şifa deposu..

Kök kısımları tercih ediliyor, vücutta çeşitli olumlu etkiler yaratan kimyasallar içeriyor. Bu kimyasallardan bazıları bağışıklık sistemi üzerinde etkili oluyor ve vücudu hastalıklardan koruyor.

Vücuttaki iltihabı söküp atıyor.

Sinir sistemini rahatlatıyor hafızayı kuvvetlendiriyor. Çünkü içerdiği maddeler arasında Serotenin bulunuyor.

MENOPOZA İYİ GELİYOR MU?

Karayılan otu vücutta östrojene benzer etkilere de sahiptir.

Araştırmalar, ağız yoluyla alındığında menopoz semptomlarını asgariye indirdiği gösterdi.

Sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, kalp çarpıntısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, uyku bozuklukları, sinirlilik gibi hallerin önünü kesiyor.



YAN ETKİLERİ NELER?



Yetişkinlerce kullanıldığında düzenli ama bir yıl kadar kullanıldığında etkisi gösteriyor.

Mide rahatsızlığı, kramp, baş ağrısı, kızarıklık, vajinal lekelenme, kanama ve kilo alımı gibi hafif kabul edilen yan etkileri uzun süre kullandıktan sonra ortaya çıkıyor. Bu nedenle tüketilmeden önce kesinlikle doktora danışılması gerekiyor...