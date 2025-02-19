Finlandiya'da enflasyon dört yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Finlandiya'da enflasyon dört yılın en düşük seviyesinde

Finlandiya İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, Finlandiya'da yıllık enflasyon oranı Ocak 2025'te %0,7 ile son dört yılın en düşük seviyesinde sabit kaldı. Aralık 2024'te de aynı oranda kaydedilen enflasyon, özellikle bazı tüketim gruplarındaki fiyat artışlarının yavaşlamasıyla dikkat çekiyor.

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyat artış hızı, Aralık 2024'teki %5,56'dan Ocak 2025'te %4,65'e geriledi. Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakım hizmetlerindeki fiyat artışı ise %0,51'den %0,07'ye düştü. İletişim sektöründe %2,81 olan fiyat artış oranı %2,67'ye, eğitim alanında ise %5,2'den %2,94'e geriledi. Restoran ve otel hizmetlerinde de fiyat artış hızı %2,78'den %2,37'ye indi. Diğer mal ve hizmetler kategorisinde ise bu oran %1,79'dan %0,63'e düştü.

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Konut ve kamu hizmetleri sektöründe deflasyon eğilimi devam ederek, Aralık 2024'teki %-1'lik oran Ocak 2025'te %-2,02'ye yükseldi. Öte yandan, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artış hızı %0,51'den %0,85'e, giyim ve ayakkabı sektöründe ise %0,98'den %1,44'e yükseldi. Sağlık hizmetleri alanında da belirgin bir artış gözlenerek, fiyat artış oranı %2,36'dan %6,73'e çıktı. Eğlence ve kültür sektöründe ise bu oran %0,71'den %1,7'ye yükseldi. Ulaştırma sektöründe ise fiyatlar Aralık 2024'te %-0,07 iken, Ocak 2025'te %1,15 ile yeniden artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Aralık 2024'teki %0,1'lik düşüşün ardından Ocak 2025'te %0,2 oranında artış kaydetti.

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