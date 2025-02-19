Finlandiya'da enflasyon dört yılın en düşük seviyesinde

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyat artış hızı, Aralık 2024'teki %5,56'dan Ocak 2025'te %4,65'e geriledi. Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakım hizmetlerindeki fiyat artışı ise %0,51'den %0,07'ye düştü. İletişim sektöründe %2,81 olan fiyat artış oranı %2,67'ye, eğitim alanında ise %5,2'den %2,94'e geriledi. Restoran ve otel hizmetlerinde de fiyat artış hızı %2,78'den %2,37'ye indi. Diğer mal ve hizmetler kategorisinde ise bu oran %1,79'dan %0,63'e düştü.

Rusya'da yıllık enflasyon oranı son iki yılın zirvesinde

Konut ve kamu hizmetleri sektöründe deflasyon eğilimi devam ederek, Aralık 2024'teki %-1'lik oran Ocak 2025'te %-2,02'ye yükseldi. Öte yandan, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artış hızı %0,51'den %0,85'e, giyim ve ayakkabı sektöründe ise %0,98'den %1,44'e yükseldi. Sağlık hizmetleri alanında da belirgin bir artış gözlenerek, fiyat artış oranı %2,36'dan %6,73'e çıktı. Eğlence ve kültür sektöründe ise bu oran %0,71'den %1,7'ye yükseldi. Ulaştırma sektöründe ise fiyatlar Aralık 2024'te %-0,07 iken, Ocak 2025'te %1,15 ile yeniden artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Aralık 2024'teki %0,1'lik düşüşün ardından Ocak 2025'te %0,2 oranında artış kaydetti.