Finlandiya'da seçimin ilk turunu eski Başbakan Alexander Stubb kazandı

Finlandiya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Stubb %27,2 oy alarak ilk tura çıkarken, Finlandiya'nın 2019-2023'teki en iyi diplomatı Haavisto %25,8 ile ikinci sırada yer aldı. Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho %19 ile üçüncü olurken, onu %15,3 ile Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn izledi.

Seçimin ana adayları 55 yaşındaki Stubb ve 65 yaşındaki Haavisto oldu. Yaklaşık 4,5 milyon seçmen, ikinci altı yıllık görev süresi Mart ayında sona erecek olan son derece popüler Başkan Sauli Niinistö'nün yerine dokuz aday arasından bir halefi seçti.

İLK SEÇMEN KATILIMI YÜZDE 74,9 OLDU

Stubb, muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisini temsil ediyor ve 2014-2015'te Finlandiya hükümetine başkanlık etti ve daha önce de diğer önemli Kabine görevlerinde bulunuyordu; eski BM diplomatı ve Yeşiller Birliği üyesi olan kıdemli politikacı Haavisto ise üçüncü kez aday oldu.

Çoğu Avrupa ülkesinden farklı olarak Finlandiya cumhurbaşkanı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ilişkilerde, dış politika ve güvenlik politikasının formüle edilmesinde yürütme yetkisine sahiptir.

Başkan ayrıca, Avrupa'nın mevcut güvenlik ortamında özellikle önemli bir görev olan Finlandiya ordusunun başkomutanı olarak da görev yapıyor.

Seçimin ana temaları, Finlandiya'nın yakın zamanda NATO'ya üyeliği, Rusya'ya yönelik gelecekteki politikalar, ABD ile güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve Ukrayna'ya hem askeri hem de insani yardım konusunda yardım etmeye devam etme ihtiyacı gibi dış ve güvenlik politikası konularıydı.

Finlandiya'nın yeni devlet başkanı, Avrupa'da 2018 seçimlerinden sonra görevdeki Niinistö'den oldukça farklı bir jeopolitik ve güvenlik durumunda Mart ayında altı yıllık göreve başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından on yıllardır süren askeri bağlantısızlığı terk eden Finlandiya, Nisan ayında NATO'nun 31'inci üyesi oldu; bu durum, İskandinav ülkesiyle 1.340 kilometrelik (832 mil) bir sınırı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i rahatsız etti.

Finlandiya'yı Batı askeri ittifakının Rusya'ya karşı cephe hattı ülkesi haline getiren NATO üyeliği ve Finlandiya sınırından yalnızca 1000 kilometre (600 mil) uzakta Ukrayna'da yaşanan savaş, başkanın güvenlik politikası lideri statüsünü artırdı.

Haavisto, dışişleri bakanı olarak geçen yıl Finlandiya'nın tarihi NATO katılım anlaşmasını imzaladı ve Niinistö ve eski Başbakan Sanna Marin ile birlikte üyelik sürecinde kilit rol oynadı.

Finlandiya'nın batı komşusu İsveç'in yakın gelecekte NATO'ya katılması bekleniyor; son durak olan Macaristan'ın ise Stockholm'ün teklifini Şubat ayı sonuna kadar onaylaması bekleniyor.