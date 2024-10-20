Fiorentina, 10 kişi kalan rakibini gole boğdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fiorentina, 10 kişi kalan rakibini gole boğdu

Fiorentina, Lecce karşısında 10 kişi kalan rakibine gol olup yağdı. Danilo Cataldi ve Andrea Colpani ikişer golle galibiyetin mimarları oldu.

Fiorentina, Milan karşısında aldığı galibiyetin moraliyle Lecce deplasmanına çıktı. Moise Kean’in dönüşüyle güçlenen takımda, sakatlıkları devam eden Rolando Mandragora ve Marin Pongracic’in eksiklikleri hissedildi. Lecce ise son dört maçta sadece iki puan toplayabilmişti. Kevin Bonifazi, Medon Berisha ve Joan Gonzalez’in yokluğunda sahaya çıkan Lecce, Lameck Banda’nın sakatlıktan dönmesiyle moral buldu.

CATALDİ VE COLPANİ ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya kötü başlayan Fiorentina’da Albert Gudmundsson, maçın başında sakatlanarak yerini Lucas Beltran’a bıraktı. Buna rağmen takım, Danilo Cataldi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçti. Ardından Beltran’ın presi sonucu Lecce savunması hata yaptı ve Andrea Colpani, takımının ikinci golünü attı.

LECCE 10 KİŞİ KALINCA FARK AÇILDI

İlk yarının sonunda Antonino Gallo, Dodo'yu düşürerek kırmızı kart gördü ve Lecce 10 kişi kaldı. Cataldi, frikikten attığı golle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Colpani ve Beltran'ın golleriyle skor 5-0'a geldi. Maçı Fabiano Parisi’nin bireysel çabasıyla attığı gol süsledi.

festa-viola.webp

gettyimages-2179768409.webp

Son Haberler
Balkondan düşerek ölen Fatih öğretmen toprağa verildi
Balkondan düşerek ölen Fatih öğretmen toprağa verildi
Ünlü şefler zeytinin, zeytinyağına yolculuğuna şahitlik etti
Ünlü şefler zeytinin, zeytinyağına yolculuğuna şahitlik etti
Fenerbahçe - 2 Samsunspor - 2. Sarı kanarya son dakikada yıkıldı
Fenerbahçe - 2 Samsunspor - 2. Sarı kanarya son dakikada yıkıldı
Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
Elazığ'da aracın çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da aracın çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı