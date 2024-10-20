Fiorentina, 10 kişi kalan rakibini gole boğdu

Fiorentina, Milan karşısında aldığı galibiyetin moraliyle Lecce deplasmanına çıktı. Moise Kean’in dönüşüyle güçlenen takımda, sakatlıkları devam eden Rolando Mandragora ve Marin Pongracic’in eksiklikleri hissedildi. Lecce ise son dört maçta sadece iki puan toplayabilmişti. Kevin Bonifazi, Medon Berisha ve Joan Gonzalez’in yokluğunda sahaya çıkan Lecce, Lameck Banda’nın sakatlıktan dönmesiyle moral buldu.

CATALDİ VE COLPANİ ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya kötü başlayan Fiorentina’da Albert Gudmundsson, maçın başında sakatlanarak yerini Lucas Beltran’a bıraktı. Buna rağmen takım, Danilo Cataldi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçti. Ardından Beltran’ın presi sonucu Lecce savunması hata yaptı ve Andrea Colpani, takımının ikinci golünü attı.

LECCE 10 KİŞİ KALINCA FARK AÇILDI

İlk yarının sonunda Antonino Gallo, Dodo'yu düşürerek kırmızı kart gördü ve Lecce 10 kişi kaldı. Cataldi, frikikten attığı golle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Colpani ve Beltran'ın golleriyle skor 5-0'a geldi. Maçı Fabiano Parisi’nin bireysel çabasıyla attığı gol süsledi.