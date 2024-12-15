Fiorentina'yı Bologna çarptı: Mor Menekşelerin galibiyet serisi sona erdi

Fiorentina, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istese de Bologna, ev sahibi olarak maçı domine etti. Maçın başından itibaren her iki takım da hızlı tempolu bir oyun sergiledi. Bologna'nın hücumları etkili olurken, özellikle Gudmundsson ve Kean, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yarattılar. Ancak, ilk yarıda her iki takım da gol atmayı başaramadı.

Fiorentina'nın teknik direktörü Raffaele Palladino'nun annesinin vefatı nedeniyle maçı tribünden izledi. Bu zorlu durumda takımını yalnız bırakmayan Palladino'nun yerine Stefano Citterio yardımcı antrenörlük yaptı. Bu kayıp, Fiorentina’nın sahadaki moralini etkileyen faktörlerden biri oldu.

Bologna, maçın ikinci yarısına daha hızlı başladı. Santiago Castro'nun sağdan yaptığı mükemmel ortada Jens Odgaard, topu arka direkte düzgün bir şekilde ağlara göndererek Bologna’yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Fiorentina'nın galibiyet serisini sonlandıran an oldu. Bologna, bu golden sonra maçta üstünlüğünü sürdürdü, Emil Holm'un kaçırdığı pozisyon ise büyük bir fırsat oldu.

Fiorentina, maçı çevirmek için baskı kurmaya çalışsa da, Bologna savunması oldukça dikkatliydi ve kaleci Lukas Skorupski, topa hakim olarak takımının galibiyetini pekiştirdi. Maç boyunca, Bologna'nın defansı da iyi bir oyun ortaya koyarak Fiorentina'nın gol arayışını boşa çıkardı.

Bologna, 1-0'lık zaferle Serie A’da üst sıralara doğru ilerlerken, Fiorentina’nın galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuç, Bologna'nın Avrupa kupalarına katılma yolundaki umutlarını artırırken, Fiorentina ise moral kaybı yaşadı.