Firarı aranan kişi ziyarete geldiği akrabasında yakalandı

Kaynak: İHA
Firarı aranan kişi ziyarete geldiği akrabasında yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde cinayet suçundan aranan bir kişi ziyarete geldiği akrabalarında yakalandı. Şüphelinin 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli şahıs Atburgazı Mahallesi'nde bulunan akrabalarının yanına geldiği esnada düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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