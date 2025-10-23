Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 27 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bağ evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan M.Ç. (E/34) isimli şahsın bağ evinde saklandığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine yapılan fiziki takip sonucu firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin, adli işlemlerinin ardından cezasının infazı için cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Firari bağ evinde yakalandı
Manisa’da jandarma aldığı bir ihbar üzerine bir bağ evine baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda firari olarak aranan M.Ç’yi yakaladı. Sanığın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
