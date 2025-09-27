Firari genç yatak altında yakalandı

Kaynak: İHA

Konya'da polis çeşitli suçlardan toplam 15 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.Ö.'nün evine baskın yaptı. Polisler evi didik didik aradı. Firari genç, saklandığı yatağın altında yakaladı.

Konya polisi, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan gencin Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Polis ekipleri zanlının kaçmüa ihtimaline karşı evin etrafını kuşattı.

Bir kaç polis zanlının saklandığı evin kapı ziline bastı. Polisler kapıyı açan yakınlarına K.Ö.'nün durumunu sordu. Yakınlarının "evde yok" demesini inandırıcı bulmayan polisler, alınan arama kararıyla içeri girdi.

aw546997-01.jpg

Evi didik didik arayap dolisler son olarak yatak odasına girdi. Yatağın altına bakan polisler, K.Ö. ile göz göze geldi. Önce yatağı, ardından üzerine kapatılan tahtaları kaldıran polis, firariyi bulunduğu yerden çıkartarak gözaltına aldı.

Polisin geldiğini fark eden K.Ö.'nün hızla yatağın altına gizlendiği, burada yaklaşık 2 saat boyunca hareketsiz kaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen firari, cezaevine teslim edildi.

aw546997-02.jpg

