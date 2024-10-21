Firari Hakan Şükür’den ilginç FETÖ paylaşımı

FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen’in sabah saatlerinde öldüğü haberi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. FETÖ’ye ait haber sitesi terörist başı Fethullah Gülen’in ölüm haberini duyurdu. Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ’nün çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğünün iddia edildiğini belirtti.

15 Temmuz öncesinde ABD’ye kaçan firari FETÖ’cü Hakan Şükür sabah saatlerinde öldüğü haberi duyurulan terörist elebaşı Fethullah Gülen hakkında paylaşımda bulundu.

Hakan Şükür X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir.

Ne eksik ne fazla.

Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak.

Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak.

Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile.

Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese"

15 TEMMUZ SONRASI TÜM ÜNVANLARI GERİ ALINDI

FETÖ'nün futbol yapılanmasındaki en önemli isimlerinden biri olan Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye kaçmıştı.

Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından tek tek deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında olduğu ortaya çıktı.

Hakan Şükür'ün ismi 26 Mart 2017’de, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak içerisinde bulunduğu ve Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın arasında yer aldı.

Ayrıca 28 Mart 2017’de Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun eski futbolcular Arif Erdem ve Şükür'ü, kulüpten ihraç ettiklerini açıkladı. Bunun yanı sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 2012'de Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri aldı.

14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alındı.