Firari hükümlü hac ve umre dolandırıcısı yakayı ele verdi

Kocaeli'de, ucuza bilet satışı ve hac-umre organizasyonu vaadiyle binden fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: DHA
Firari hükümlü hac ve umre dolandırıcısı yakayı ele verdi

Şüphelinin 26 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve 7 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Ucuz bilet satışından kar payı dağıtma vaadi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir havayolu şirketinden ucuza aldığı biletleri satarak kar payı dağıtacağını söyleyen A.T. isimli şahsın peşine düştü. A.T.'nin ayrıca, binden fazla kişiyi hac ve umreye götürme sözü vererek dolandırdığı tespit edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası vardı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda A.T.'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. A.T.'nin 26 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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