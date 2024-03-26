Firari hükümlü sahte polis kimliğiyle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün yakalanmasına yönelik takip başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin sonrasında cezaevine gönderildi.