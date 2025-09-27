Firari olarak aranıyordu! Polis şaşkına döndü

Konya’da cezaevi firarisinin gizlenme adresi akıllara durgunluk verdi. İhbar üzerine adresteki eve giden polis, evi alt üst etti. Polis, sanığı yatak odasında bazanın altındaki zula yerinde buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Kadir Öztaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, Öztaş'ın merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Polis, Öztaş'ın saklandığı eve baskın düzenledi.

Öztaş'ın yakınları, firariyi "Evde yok" diyerek teslim etmek istemeyince, polis ekipleri, alınan arama kararıyla içeri girdi. Ekipler, evde yaptığı aramada Öztaş'ı yatak odasında bazanın altına saklanmış halde buldu. Gözaltına alınan Öztaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztaş, tutuklandı.

