Fırat Aydunus Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye artık bir haftadan az bir zaman kalırken herkes derbinin hakeminin kim olacağını tartışmaya başladı.

Özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk’un bazı hakemlerle yakın arkadaş olduğunu söylemesi üzerine maçı kimin yöneteceği iyice merak konusu oldu.

Hakem konusunda taraftarlar arasında tartışmalar devam ederken eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus’tan flaş bir iddia geldi.

"ATİLLA KARAOĞLAN HAZIRLANIYOR"

TFF’nin derbiye Atilla Karaoğlan’ı atayacağını söyleyen Fırat Aydınus açıklamasında, "Derbi maçına Atilla Karaoğlan hazırlanıyor gibi görüyorum. Ama ben dün mesela Ali Meteoğlu'nu, Oğuzhan Çakır'ı seyrettim. Penaltı beklentisi var, o kol doğal konumda, Samsun'un beklediği pozisyon. O el doğal konumda. Öyle penaltı olmaz. Ali Meteoğlu'nu çok beğendim" sözlerini sarf etti.

ERTEM ŞENER DE AYNISINI DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Ertem Şener’de derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını ifade ederek, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisini çok büyük bir ihtimalle Atilla Karaoğlan yönetecek. Halil Umut Meler bu hafta Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Derbide görev alma şansı imkansız. Aldığım kaynaklara göre Karaoğlan bu derbiye hazırlanıyor. MHK kendisine çok güveniyor" demişti.