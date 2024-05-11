Fırat Çelik gündüz savaşta gece barlarda

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol almaya başlayan Fırat Çelik, Instagram paylaşımıyla yeni mesleğini ifşa etti.

Dizide abisinin intikamını almaya çalışan Gregor karakterine hayat veren Fırat Çelik, bir gece kulübünde DJ’lik yaptı.

Beyoğlu’nda bir mekanda performans gerçekleştiren yakışıklı oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Çelik, arkadaşlarının paylaştığı videoları sosyal medyasında yayınladı. Dizinin 5. bölümünde projeye dahil olan Çelik, karakteri hakkında şunları söylemişti: Gregor ters köşe ve büyük travmaları olan bir karakter. Ata binmek ve kılıç kullanmak çok keyifli.