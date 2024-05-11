Fırat Çelik gündüz savaşta gece barlarda

Kaynak: Haber Merkezi
Fırat Çelik gündüz savaşta gece barlarda
Kudüs Fatihi’nin Gregor’u Fırat Çelik,

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol almaya başlayan Fırat Çelik, Instagram paylaşımıyla yeni mesleğini ifşa etti.

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Dizide abisinin intikamını almaya çalışan Gregor karakterine hayat veren Fırat Çelik, bir gece kulübünde DJ’lik yaptı.

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Beyoğlu’nda bir mekanda performans gerçekleştiren yakışıklı oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Çelik, arkadaşlarının paylaştığı videoları sosyal medyasında yayınladı. Dizinin 5. bölümünde projeye dahil olan Çelik, karakteri hakkında şunları söylemişti: Gregor ters köşe ve büyük travmaları olan bir karakter. Ata binmek ve kılıç kullanmak çok keyifli.

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