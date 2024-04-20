Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.