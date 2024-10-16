Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

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