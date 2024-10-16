Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jORJLahOu9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2024