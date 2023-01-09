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'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Sabotaj Sorumlusu Fırat Neval kod adlı Özgür Namoğlu’nu, Suriye/Haseke’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:08
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'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi

'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
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İHA'da yer alan haberde, Suriye’den, MLKP’nin Türkiye’de faaliyet yürüten silahlı kanadı FESK’e aktarılan ve Türkiye’de eylem arayışında olan tüm örgüt kadrolarını, 2016 yılından itibaren suikast ve sabotaj konularında bizzat eğiten Fırat Neval kod adlı Özgür Namoğlu, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Ayrıca terör örgütü MLKP’nin silahlı kanadı FESK’in Suriye Sorumlusu olan Özgür Namoğlu’nun, Irak’a gönderilerek PKK’dan özel eğitim aldığı öğrenildi. İlk olarak 2008 yılında Avrupa'da faaliyet yürütmeye başlayan Özgür Namoğlu, Irak/Gare bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik ve çeşitli askeri eğitimler aldı. Eğitimin akabinde PKK ile birlikte Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. Irak’tan Suriye’ye 2016 yılında geçen Özgür Namoğlu, MLKP tarafından Türkiye’ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye’de eğitildiği Şengül Boran Akademisinin Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Haseke’de MLKP mensuplarının arasına sızma geçekleştiren saha ajanları tarafından takip edilen Özgür Namoğlu, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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