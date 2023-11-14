Fırıncılar bozuk para sorununa çözüm buldu. Gramajı artırılan ekmek 10 lira oldu

İstanbullu fırıncılardan ekmeğin gramajını artırıp, fiyatını 10 liraya yükseltti. Böylece fırıncılar ekmekte bozuk para sorununa çözüm buldu. 250 gram ekmek 10 lira oldu. Gramaj artırılarak ekmek 10 çıkartılmış olsa da bu durum vatandaşın midesine taş gibi oturdu. Çünkü, günde evine 5 ekmek alan vatandaş bundan sonra günlük 50 lira aylık da 1.500 lira ödeyecek. Şimdi yetkililer yok böyle şey diyecek, "ekmeğin fiyatını ve gramajı artırılmadı, İstanbul'da ekmek 8 lira" diyecek ama fotoğraf aşağıdaki gibi.

Fotoğraf işte böyle 250 gram ekmek 10 lira...

İTO'YA BAĞLI FIRINLARDA 200 GRAM EKMEK 8 LİRA

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında fiyat 200 gram 8 lira olarak belirlenmişti.

SİVAS'TA 100 TANE 1 LİRA GETİRENE İKİ EKMEK BEDAVA KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİ

Piyasada madeni para krizi gün geçtikçe ayyuka çıkmaya başladı. Sivas’ta bir fırıncı madeni para bulma konusunda sıkıntı yaşayınca çözümü farklı bir şekilde buldu. Fırının duvarına astığı ilanda 100 Tl bozuk para getiren herkese 2 ekmeğin bedava verileceğini duyuran Fırıncı gündem oldu. Ancak İstanbullu fırıncılar bozuk para sorununun çözümüne farklı bir düşünceyle imza attı. O da gramajı artırılarak, fiyatı düz 10 liraya çıkarmak oldu.