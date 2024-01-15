Fırıncılar ekmeğe zam yaptı. Belediye zamlara karşı ekmek satışına başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fırıncılar ekmeğe zam yaptı. Belediye zamlara karşı ekmek satışına başladı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde fırıncıların 220 gram ekmeğin satış fiyatını 7 TL’den 10 TL’ye yükseltmesi üzerine harekete geçen belediye, kendi fırınında üretim kapasitesini arttırarak ürettiği ekmekleri 5 TL’den satmaya başladı.

220 gramın ekmeğin 7 TL’den satıldığı ilçede fırıncı esnafı aldığı kararla fiyatı 10 TL’ye çıkardı. Karar sonrası Belediye Başkanı Serkan Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini’ bildirerek fahiş fiyat artışına karşı harekete geçeceklerini belirtti.

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Daha sonra belediyeye ait fırında üretim kapasitesi arttırılarak ekmeğin 5 TL’den satılacağı bildirildi. Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurarken, Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle vatandaşlardan beğeni topladı.

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