Fırıncılar ekmeğe zam yaptı. Belediye zamlara karşı ekmek satışına başladı

220 gramın ekmeğin 7 TL’den satıldığı ilçede fırıncı esnafı aldığı kararla fiyatı 10 TL’ye çıkardı. Karar sonrası Belediye Başkanı Serkan Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini’ bildirerek fahiş fiyat artışına karşı harekete geçeceklerini belirtti.

Daha sonra belediyeye ait fırında üretim kapasitesi arttırılarak ekmeğin 5 TL’den satılacağı bildirildi. Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurarken, Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle vatandaşlardan beğeni topladı.