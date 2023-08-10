Fırında başlayan yangın çatıda son buldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ekmek fırının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Fırında başlayan yangın çatıda son buldu



Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi 2 Nolu Sanayi Caddesi’nde bulunan 3 katlı evin bacasında meydana geldi.

İddiaya göre, binanın giriş kısmında bulunan ekmek fırının bacasında başlayan alevler kısa sürede çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek çatıdaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye erleri yaptıkları soğutma çalışmasının ardından adresten ayrıldı.

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