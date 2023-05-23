Fırından ‘askıda ekmek’ kutusunu çalan hırsız kamerada

İstanbul Avcılar’da fırına kuru pasta alma bahanesiyle gelen kasklı şahıs, para dolu ‘askıda ekmek’ kutusunu çalıp motosikletle kaçtı.

Fırından ‘askıda ekmek’ kutusunu çalan hırsız kamerada

İHA’nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki bir fırında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şahıstan biri, fırına kuru pasta alma bahanesiyle içeri girdi. Müşteri gibi kuru pasta fiyatı sorarak kasadaki çalışanı oyalayan kasklı şahıs, çalışanın eğildiğini fırsat bilerek para dolu ‘askıda ekmek’ kutusunu çaldı.

Kasklı şüpheli, çalışanın arkasından geldiğini görünce hızla kapı önünde bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Çalışan ise durumu arkadaşlarına bildirirken, işletme müdürü sabah saatlerinde güvenlik kamerası görüntüsü ile karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık olayının yaşanmasının ardından çalışanlar tarafından fırının camına, ‘İçeriye kasklı girmek kesinlikle yasaktır’ yazısı asıldı.

Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletle fırının önüne gelen kasklı iki şüpheliden biri içeri girip kuru pasta fiyatı soruyor. Daha sonra kutuyu alan şahsın dışarıdaki motosiklete binip uzaklaştığı anlar görülüyor.

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını anlatan işletme müdürü Cafer Er, "Saat 23.45 sıralarında iki kişi motorla geliyorlar. Biri içeri giriyor, diğeri motorda hazır bekliyor. Arkadaşımıza gelip, kuru pasta için sipariş veriyor. Arkadaşımız pasta dolabının arkasına geçtiğinde o an boşluğundan faydalanıp, askıda ekmek kutusunu alıp kaçıyor. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Problem kutu değil ama ona kadar düşmek üzücü" dedi.

aw896984-01.jpg

aw896984-02.jpg

aw896984-03.jpg

aw896984-04.jpg

aw896984-05.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama Siyaset
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama
Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı Spor
Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Devlet Bahçeli; Hans, Sam ve Frank’ın kim olduklarını açıkladı Siyaset
Devlet Bahçeli; Hans, Sam ve Frank’ın kim olduklarını açıkladı
Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor Dünya
Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor
Yaz festivalleri başlıyor Kültür Sanat
Yaz festivalleri başlıyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Güncel
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı Sağlık
Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı