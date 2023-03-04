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İznik gölünde korkutan çekilme. Fırsat bilip imara açılmasa bari

Bursa İznik Gölü kuruyor. Göldeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı. Farklı tarihlerde çekilen fotoğraflar göldeki çekilmenin korkutan boyutlarını gözler önüne serdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğ gölden su çeken işlemleri uyardı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:16
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Fırsat bilip imara açılmasa bari. İznik gölünde korkutan çekilme

İznik gölünde korkutan çekilme. Fırsat bilip imara açılmasa bari
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Bursa İznik Gölü'ndeki çekilme fotoğraflarla kayıt altına alındı. Son yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkese korkutmaya başladı. Dron ile çekilen görüntüler ve 8-9 yıl önce çekilen fotoğraflardaki noktaların bugünkü halleri de gölün seviyesini daha net ortaya koydu.

İHA'nın haberine göre, DSİ gölden en fazla su çeken kurum olarak bilinen Gemlik Gübre fabrikasına kısıtlama getirmişti. Ancak buna rağmen İznik gölün içinde firmaya ait pompalar ile su çekilmesi devam edilirken, yaşanan yağış yetersizliği ile birlikte İznik gölündeki kuraklık artık korkutucu boyuta ulaştı. İznik ve Orhangazili vatandaşlar ise "birileri bu duruma dur demeli" diyerek, yaşanan çekilmeyi tedirginlik ile izliyor. DSİ yaşanan çekilme sebebiyle göldeki su seviyesinin kritik noktanın altına düşmesini resmi rakamlar ile ortaya çıkardı. DSİ'nin aldığı tedbirler çerçevesinde, gölden en fazla su çeken Gemlik Gübre fabrikasına geçtiğimiz kasım ayında bir yazı göndermiş ve farklı önlemler alınmasının mecburi hale geldiği belirtilmişti. DSİ, gölden su çekmeye devam eden Gemlik Gübre fabrikasına buradan aldığı suyu tek taraflı olarak kesme yetkisi olduğunu vurguladı.

DSİ'den fabrikaya gönderilen yazıda göl su seviyesinin maksimum 85,50 metre olması gerektiği, en düşük seviyenin ise 83,30 olması gerektiği belirtilerek, DSİ teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda göldeki su seviyesinin şu an itibarı ile 82,96 metre seviyesinde olduğu tespit edildiğinden gölden kullanılan suyun derhal durdurulması gerektiğine de vurgu yapıldı. Dron ile çekilen görüntülerde, gölde ne kadar çok çekilme yaşandığı gözler önüne serilirken, eskiden su üzerindeki iskele ise toprağın üzerinde kaldı. Öte yandan göldeki çekilmenin boyutu da 8 ve 9 sene önce çekilen ve bugün aynı noktadan çekilen karşılaştırmalı fotoğraflarla bir kez daha günyüzüne çıkarıldı.

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