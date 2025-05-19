Fırtına ağaçları ve tabelaları devirdi: Ölüler var

Kaynak: İHA
Fırtına ağaçları ve tabelaları devirdi: Ölüler var

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan fırtına ağaçları ve tabelaları devirdi. Fırtına sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini vuran fırtınada ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini fırtına vurdu. Eyaletin farklı noktalarında şiddetini arttıra şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Arama kurtarma yetkilisi Bilal Ahmad Faizi eyaletin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınanın İslamabad'ın bazı bölgelerini de vurduğunu dile getirdi. Fırtına nedeniyle şehrin birçok bölgesine elektrik verilemezken fırtınada etkili olan dolu yağışında da araçlarda ve güneş panellerinde hasar meydana geldi.

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