Fırtına asırlık ağacı devirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da etkili olan fırtına ve aşırı yağışlar asırlık çınar ağacını devirdi. Çınar ağacının en az 100 yıllık olduğunu ileri sürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde önceki gün başlayan aşırı yağış ve fırtına, ilçenin sembolü haline gelen asırlık çınar ağacını devirdi. Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, devrilmiş ağacı fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağacın kaldırılması için çalışmalara başladı.

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Sabah saatlerinde çınar ağacını yerde gören esnaf, durum karşısındaki hayretini dile getirdi. Bölgedeki bir dükkan sahibi, “Sabah 06.30’da dükkanımı açarken ağacın devrildiğini fark ettim. Yıllardır duran asırlık çınarımızdan biri maalesef fırtına nedeniyle parçalanmış. Neyse ki kimse zarar görmedi. Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ağaç en az 100 yıllıkmış” dedi.

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Bir diğer esnaf ise olaydan önce bir rüya gördüğünü iddia ederek şunları söyledi:
“Dört ay önce rüyamda kavak ağacının simitçiye doğru yıkıldığını görmüştüm. Allah’a şükürler olsun, kimseye bir zarar gelmedi.”

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