Fırtına çıktı koç elektrik tellerinde ölü bulundu

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletini sel vurdu. Bölgedeki can kaybı 31'e yükseldi.
Rio Grande do Sul eyaletinin Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Maalesef 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını doğruladık” diyerek sel felaketinde can kaybının 31’e yükseldiğini duyurdu.
Bölgede fırtınanın çıkmasıyla bir koçun elektrik tellerine asılı halde ölü bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.
Metrelerce yükseklikte bulunan koçun oraya sel sularının etkisi ve fırtınanın elektrik tellerini yere indirmesinden sonra çıktığı düşünülüyor.
Bölgedeki yağışların ne kadar süreceği belirlenememişken hala bölgede çatılarda insanların kurtarılmayı beklediği ifade edildi.
Öte yandan, eyalette 52 binden fazla bölge sakini ile 70 kasabanın selden etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydedildi.