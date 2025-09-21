Fırtına gibi bir macera! Sel sularında botla yolculuk: Rize'nin şaşırtıcı hikayesi

Rize'de selin en etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi'nde rafting tutkunları sele rağmen eğlencelerinden ödün vermiyor.

Rize'de 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden olurken, derelerin debilerini de arttırdı. Özellikle Fırtına Deresi'nin coşkusu artarken, bu coşkuyu fırsata çeviren bir grup rafting tutkunu sel suları ile beslenen Fırtına Deresi'nde rafting yaptı. İş makinelerinin çalışmalarının arasında rafting yapan bottaki 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.