Fırtına koca uçağı kağıt gibi savurdu. Yürekler ağza geldi nefesler tutuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İrlandalı Ryan Air uçağı Manchester Havalima'nına inerken, pilotlar zor anlar yaşadı. Uçak bir sağa yattı, bir sola yattı yolcular nefeslerini tuttu. İşte o anlar iki ayrı kamerayla görüntülendi. O görünteler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İrlandalı RyanAir fırtınada Manchester Havalimanı'nan inerken, pilotlar soğuk terler döktü. Darragh Fırtınası koskoca uçağı kağıt gibi savurdu. O anlar iki farklı kamerayla görüntülendi.

RyanAir pilotunun Manchester Havalimanı'na fırtına sırasında yaptığı iniş sosyal medyada gündem oldu. Çünkü uçak iniş sırasında bir kağıt parçası gibiydi. Bir sağa bir sola savrulurken, uçağın içindeki yolcular nefeslerini tuttu, pilotlar zor anlar yaşadı.

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İngiltere'nin Manchester kentindeki havaliamnına inişe geçen Boeing 737 tipi uçak, 5. kategori olan Darragh Fırtınası sırasında pilotların hiç karşılaşmak istemediği yan rüzgara maruz kaldı.



Pilotlar zor inişi başarıyla gerçekleştirdi. İşte bu görüntülerin ardından Darragh Fırtınası sebebiyle İngiltere'de birçok uçuş Brüksel ve Fransa'daki havalimanlarına yönlendirildi.

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