Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda bulunan ve Marmaris Bağlama Limanı’na kayıtlı olan 'Granitsa', 'Kastabos' ve 'Wiseone' isimli Türk bayraklı gezi tekneleri, sabah saatlerinde fırtına nedeniyle demir tarayıp kıyıya sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde tekne personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları ve teknelerden kaynaklı deniz kirliliğinin oluşmadığı belirlendi. Teknelerin, hava şartlarının normale dönmesinin ardından bulundukları yerden kurtarılması planlanıyor.

Öte yandan. Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu küçük iskeleler yıkıldı, bağlı bulunan bazı sandallar battı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor. Akbük'te sabah etkisini arttıran kuvvetli fırtına, kıyı şeridinde metrelerce yükselen dalgalara neden oldu. Dalgalar zaman zaman yola kadar taştı. Fırtınadan en çok etkilenen balıkçılar oldu. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu küçük iskeleler yıkıldı. Balıkçıların açıktaki teknelere çıkmak için kullandıkları sandallar da dalgaların etkisiyle battı