Fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın (28 Kasım) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı tüm seferler yapılamayacak.

Narlı-Marmara hattında tüm seferler iptal

Açıklamada, fırtına nedeniyle Narlı-Marmara hattında, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Güney Marmara Adalar hattında bazı seferler iptal

Güney Marmara Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de ve Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'de Erdek'e yapılan seferler dışındaki tüm seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada, seferlerin iptal edilmesi ile ilgili anlık bilgilere GESTAŞ AŞ'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği bildirildi.