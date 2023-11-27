Fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

KAYNAK: AA
Fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın (28 Kasım) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı tüm seferler yapılamayacak.

Narlı-Marmara hattında tüm seferler iptal

Açıklamada, fırtına nedeniyle Narlı-Marmara hattında, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Güney Marmara Adalar hattında bazı seferler iptal

Güney Marmara Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de ve Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'de Erdek'e yapılan seferler dışındaki tüm seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada, seferlerin iptal edilmesi ile ilgili anlık bilgilere GESTAŞ AŞ'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği bildirildi.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Yakıtı biten Anadolujet uçağı Elazığ’a zorunlu iniş yaptı Gündem
Yakıtı biten Anadolujet uçağı Elazığ’a zorunlu iniş yaptı
Ronaldo hakemin penaltı kararını iptal ettirdi. Geceye damga vurdu Spor
Ronaldo hakemin penaltı kararını iptal ettirdi. Geceye damga vurdu
Kadıköy D-100’de alev alev yanan araç trafikte kaosa neden oldu Gündem
Kadıköy D-100’de alev alev yanan araç trafikte kaosa neden oldu
Yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi Gündem
Yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi
37 gün sonra Gazze'de enkaz altından canlı olarak çıkarılan mucize bebek Gündem
37 gün sonra Gazze'de enkaz altından canlı olarak çıkarılan mucize bebek
Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket: Kendisine çalınan penaltıyı iptal ettirdi Gündem
Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket: Kendisine çalınan penaltıyı iptal ettirdi
Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı 3 yaralı Gündem
Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı 3 yaralı