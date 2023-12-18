Fırtına pistteki uçağı bakın ne hale getirdi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'i fırtına vurdu. Atlantik okyanusu kıyısındaki şiddetli fırtınada 13 kişi hayatını kaybederken, ilginç görüntüler de kameraya yansıdı.

Arjantin'in Aeroparque Havalimanı’nda çekilen bir görüntü ise fırtınanın boyutlarını gözler önüne serdi. Aprondaki bir uçak fırtınanın etkisiyle başıboş kaldı. Merdiven aracını devirip, sürüklenen uçak diğer uçaklara doğru savruldu. O anlarda cep telefonları kayıttaydı.

Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu.

Arjantinde 2'nci en yüksek seviye olan turuncu alarm verilirken, liman kenti Baha Blanca'da 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei, halkın evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.