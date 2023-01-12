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Fırtına Tekirdağ sahillerini kızıla boyadı

Marmara’da etkili olan fırtına, Tekirdağ sahillerine kırmızı yosun getirdi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:09
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Fırtına Tekirdağ sahillerini kızıla boyadı

Fırtına Tekirdağ sahillerini kızıla boyadı
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde etkili olan fırtınayla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerine geldi. 

Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. 

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rüzgarın esmesinden sonra denizin dibindeki yosunların kıyılara vurduğunu ifade ederek, kızıl yosunların kuruyup ortadan kaybolacağını belirtti.

 

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