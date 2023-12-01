Fırtınadan geriye çöp yığını kaldı

Fırtınanın vurduğu Katsamonu'nun Abana ilçesinde sahiller çöp yığınlarıyla kaplandı. Fırtına sonrası kumla kaplanan balıkçı barınağının geri açılması için de çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Fırtınadan geriye çöp yığını kaldı

Karadeniz'de geçen hafta sonu etkili olan fırtına, Kastamonu'daki birçok ilçede maddi hasara sebep oldu. Abana ilçesinde de etkili olan fırtına sebebiyle girişi kum yığınıyla kapanan balıkçı barınağında tekneler mahsur kaldı.

aw089316-02.jpgSahile taşan deniz suyunun geri çekilmesiyle de geriye çöp yığını kaldı.

aw089316-03.jpgGirişi kapanan balıkçı barınağında çalışma başlatıldı. Barınağın girişini kapatan kum yığını iş makinesi ile karaya çıkartılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından barınaktaki tekneler denize açılabilecek.

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