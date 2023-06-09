Fırtınanın kermes çadırını uçurduğu anlar kamerada

Oltu ilçesinde öğleden sonra etkili olan fırtına, bir dernek tarafından yardım amaçlı kurulan kermes çadırını havaya kaldırdı. Çadırın uçtuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Fırtına nedeniyle bir iş yerinin camı da kırıldı.

Fırtınanın kermes çadırını uçurduğu anlar kamerada

Erzurum'un Oltu ilçesinde, bir süredir devam eden yağışlı ve bulutlu havanın ardından öğle saatlerinde fırtına başladı. Fırtına, ilçe merkezindeki hayatı olumsuz etkiledi. Oltu Kale Meydanı'nda, bir dernek tarafından yardım amaçlı düzenlenen kermesin çadırı, fırtınanın şiddetiyle havaya uçtu. Çadırın uçtuğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Fırtına sırasında bir iş yerinin camının da kırılması sonucu maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Oğuzhan Altan, "Fırtına çok şiddetliydi. Cam patladı. Şimdi tahtayla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

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